Suzan hayata tutunamadı

İstanbul Çekmeköy'de 30 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yunus E., konuşma bahanesiyle eşi Suzan E.'yi dışarı çağırmış, kadın sokakta yürüdüğü sırada saldırgan, araçla takip ederek yanına gelmiş ve tabancayla ateş açmıştı. Başından vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

18 GÜN DAYANDI

18 gündür hastanede tedavisine devam edilen Suzan E.'den acı haber geldi. Genç kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada tamamlanan işlemlerin ardından Elik'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan katil zanlısı kocanın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Suzan E.'nin kardeşi N.K. şunları söyledi: "18 gün önce kocası tarafından vurulan ablamın vefat ettiği haberini aldık. Katil henüz yakalanmadı, tam 18 gün oldu. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu adam nerede, yurtdışında mı yoksa Türkiye'de mi saklanıyor? Bu kişi ortalıkta dolaştığı sürece diğer kadınların da can güvenliği yok. Şu an hepimiz tehdit altındayız. Bu adamın derhal yakalanmasını istiyoruz. Bu adam tutuklansın, en ağır cezayı alsın."



TOPRAĞA VERİLDİ

SUZAN Elik'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Suzan Elik, Esenyurt Mehterçeşme Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylikdüzü TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verildi.