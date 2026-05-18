Suzan’ın ölüm kararı aile meclisinde alındı

İstanbul Çekmeköy'de boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi Suzan Elik'i sokak ortasında silahla vurarak öldüren firari sanık Yunus Elik ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddiaya göre, boşanma sürecinde eşinin şiddet ve tehditlerine maruz kalan Suzan Elik, defalarca kadın sığınma evine gitmek zorunda kaldı. Ayrıca boşanma aşamasında Yunus Elik'in, eşinin mobil bankacılık hesabından kredi çektiği, bu durumun husumeti daha da derinleştirdiği öğrenildi. İddianamedeki en dikkat çekici detay ise cinayetin bir plan dahilinde işlenmesi oldu. Dosyaya göre; Yunus Elik ve ailesi bir araya gelerek 'ölüm kararı' aldı. Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden aile, cinayeti Yunus Elik'in işlemesini kararlaştırdı. 30 Eylül'de Yunus Elik, Suzan'ı defalarca arayıp evden çıkmasını sağladı. Kiraladığı araçla eşini takip eden sanık, araçtan inerek Suzan Elik'e peş peşe ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden genç kadın kaldırıldığı hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında: Feriha Elik, İdris Elik ve Yavuz Elik ve Yunus Elik hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!