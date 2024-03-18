Süzük Meze Hangi Yöreye Aittir? Süzük Nerenin Mezesi?

Süzük meze, genellikle çıtır çıtır Ramazan pidesi ile birlikte tüketilen soğuk bir meze çeşididir. Kıtır ekmeğin yanı sıra zeytinyağlı yeşillikler, roka, marul, dereotu ve taze nane yaprakları ile de uyum sağlayan bir lezzettir. Ana malzemesi olan yoğurt nedeniyle son derece ferahlatıcı olan süzük meze, yaz aylarında da sıklıkla yapılır. Birçok yemeğin yanına yakışan süzük meze hangi yöreye aittir ve nerenin mezesi yanıtı aranan sorulardır.

Süzük Meze Hangi Yöreye Aittir?

Ramazan ayında pide ile birlikte tüketilen süzük meze, yoğurt, zeytinyağı ve çeşitli baharatların karışımından meydana gelen bir lezzettir. Türk mutfağındaki meze çeşitlerinden biridir ve Anadolu yöresine aittir. Ancak lezzeti nedeniyle her bölgede yapılan ve sevilerek yenilen bir tattır. Süzük mezesi, tek başına tüketilebildiği gibi diğer tariflerin yanına da yakışır. Yoğurtlu bir meze olan haydariyle, kereviz mezesiyle, yeşil zeytin salatasıyla ve enginar salatasıyla oldukça uyumludur.

Süzük Tarifi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Süzük mezesi, serinletici olması nedeniyle sıcak yaz ayları için ideal bir lezzet olabilir. Çoğunlukla ana yemekle birlikte yenir veya ara sıcak olarak tercih edilir. Yoğurt, sumak ve baharatların karışımından meydana gelen bu meze, iftar sofraları için de idealdir. Süzük mezenin nasıl yapıldığını ve hangi malzemelerin kullanıldığını merak edenlerin, aşağıdaki adımları takip etmesi önerilir.

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı süzme yoğurt

-1 tatlı kaşığı sumak

-1 çay kaşığı kimyon

-1 tatlı kaşığı kekik veya tarhun

-2 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

-Zeytinyağı

Yapılışı:

-Suyla açılan yoğurt bir kaseye aktarıldıktan sonra ortası çukur olacak şekilde açılmalıdır.

-Bir çukur oluşturulduktan sonra içine göz kararı biraz sumak, biraz kimyon ve tercihe bağlı olarak tarhun ilave edilmelidir.

-Daha sonra, hem lezzet vermesi hem de süsleme için üzerine kavrulmuş susam serpilmeli ve son olarak zeytinyağı gezdirilmelidir.

-İsteğe bağlı olarak, pide, kıtır ekmek veya farklı bir lezzetle birlikte yenilebilir.