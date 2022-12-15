T3 Vakfı nedir, faaliyetleri nelerdir? İşte T3 Vakfı hakkında detaylar...

T3 VAKFI PROJELERİ VE FAALİYETLERİ NELERDİR?

Vakıf faaliyet sahasını şöyle açıklamaktadır.

Teknoloji geliştirme alanında öğrencilerden ve gençlerden oluşan teknoloji takımları kurmak, var olan takımları eğitmek, takımlara yönelik yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek ve ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını desteklemek.

Türkiye'de veya başka ülkelerde eğitim kurumlarında öğrenim gören, araştırma geliştirme yapan çocuklara ve gençlere Türkiye içinde veya dışında destek bursları sağlamak.

Her derece ve türde eğitim kurumları kurmak, inşa etmek, yönetmek, işletmek, eğitim materyalleri geliştirmek veya tedarik etmek, eğitim kurumlarına eğitmen ve öğretmen sağlamak veya bu alanlarda destek olmak.

Teknoloji ve bilim alanında her türlü faaliyette bulunmak, panel, seminer, fuar, konferans ve söyleşiler, yarışmalar düzenlemek, yayın yapmak.

Teknoloji geliştirme alanında çalışan gençlerin, bilim insanlarının ve girişimcilerin araştırma geliştirme süreçlerine destek olmak, Türkiye içinde ve dışında toplantı, seminer, sempozyum, konferans ve yarışmalara katılabilmeleri için onlara maddi destek sağlamak.

Kişilerden ve/veya kurum ve kuruluşları ile proje iş birliklerinde bulunmak.

Ulusal/uluslararası girişim ya da girişimcileri desteklemek, girişimcileri bu alanlarda çalışma ve yatırım yapmaya teşvik etmek.

Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı benzeri yapılar kurmak ve yönetmek, bu girişim ve projelere yatırımcıların ortak olmasını teşvik edici çalışmalar yapmak.