Tabancayla vurduğu arkadaşı öldü, ifadesi pes dedirtti!

Ameliyata alınan Bolkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Furkan Pirinci ve kuzeni Mustafa Pirinci, evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Furkan Pirinci, ifadesinde, "Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum. İsteyerek vurmadım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Pirinci ile Mustafa Pirinci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.