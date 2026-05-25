Tabiat parkındaki gölette sır ölüm! Kayıp olarak aranan genç kadının cansız bedeni bulundu

Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi'nde yer alan Gölya Tabiat Parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park içerisindeki gölet yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sudaki kadını kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde genç kadının boğulma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri gölet çevresinde çalışma gerçekleştirdi.





Yapılan kimlik incelemelerinde hayatını kaybeden kişinin 26 yaşındaki Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin gölet çevresinde yaptığı araştırmalarda, kıyıda genç kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan incelemeler sonucunda cesedin Rukiye Görgin'e ait olduğu netlik kazandı. Rukiye Görgin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Yapılan araştırmada, genç kadının annesi Ş.G.'nin 24 Mayıs tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliği'ne kızının kaybolduğu yönünde başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kadının ölüm nedeni araştırılıyor.