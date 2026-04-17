Tablete veda, kitaplara merhaba

İsveç, eğitim seviyesindeki düşüşü durdurmak amacıyla kitap, kâğıt ve kaleme geri dönme kararı aldı. Tablet ve bilgisayar kullanımını azaltmayı hedefleyen "ekrandan cilde" politikasıyla okul öncesi eğitimde dijital zorunluluk kaldırıldı. Ayrıca iki yaşından küçük çocuklara tablet verilmesi yasaklandı. Ders kitabı alımı için 200 milyon dolarlık bütçe ayıran hükümet, okullarda cep telefonlarını da tamamen yasakladı. Nörobilimciler, ekranların dikkat dağınıklığına neden olduğu uyarısında bulunarak kararı destekledi. Öte yandan, bazı uzmanlar, bu kararın öğrencileri geleceğin dijital dünyasına hazırlıksız bırakabileceği uyarısında bulundu.