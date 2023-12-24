Tabu Kelimeleri - Kolay ve Zor Tabu Oyunu Kelimeleri ile Yasaklı Sözcükler

Tabu, Türkçeye "yasak" anlamına gelen bir kelime olan "tabu"dan türetilmiş bir masa oyunudur. Oyun, kelime tahminine dayanır ve oyuncuların tabu kelimeleri kullanmadan asıl kelimeyi tarif etmeleri, açıklamaları veya çizmeleri gereken bir yarışmayı içerir. Ancak oyunda, kolay ve zor tabu oyunu kelimeleri ile yasaklı sözcükler bulunmaktadır. Bunlar, belirli kelimeleri kullanma veya belirli ipuçlarını verme konusunda oyunculara kısıtlamalar getirir.

Kolay ve Zor Tabu Oyunu Kelimeleri ile Yasaklı Sözcükler

HECE

Kelime

Harf

Ses

Okumak

Yazı

KÜSMEK

Darılmak

Kızmak

Konuşmak

Tartışmak

Kavga

AVİZE

Lamba

Kristal

Tavan

Işık

Aydınlık

KOORDİNAT

Yer

Enlem

Boylam

Belirtmek

Vermek

TERİM

Kelime

Anlam

Fatih

Sanat

Kavram

SOYUT

Duyu

Algılamak

Görülmeyen

İsim

Somut

BASKÜL

Tartı

Kilo

Ağır

Ölçü

Hafif

HALÜSİNASYON

Hayal

Gerçek

Görmek

İllüzyon

Serap

ARMAĞAN

Hediye

Vermek

Almak

Doğum günü

Sevindirmek

ANTİKA

Müzayede

Zengin

Eski

Tablo

Tarihi

ADEM ELMASI

Erkek

Gırtlak

Çıkıntı

Boğaz

Havva

SATRANÇ

Şah-Mat

Kale

Vezir

Piyon

Fil

PARAŞÜT

Uçak

Atlamak

Uçmak

Balon

Hava

TİYATRO

Oyuncu

Sahne

Perde

Oyun

Suflör

DOST

Güven

Samimi

Dürüst

Arkadaş

Ahlaklı

ANAHTAR

Kilit

Metal

Kasa

Kapı

Çilingir

KEDİ

Pati

Fare

Tüy

Kuyruk

Hayvan

BONKÖR

Eli Açık

Cömert

Para

Gönlü Zengin

Harcamak

FİDAN

Ağaç

Büyümek

Küçük

Orman

Dikmek

PRATİK

Kolay

Zekâ

Çabuk

Hızlı

Çözüm

MESAİ

Saat

İş

Fazla

Akşam

Kalmak

AKROSTİŞ

Şiir

Mısra

İsim

İlk

Kıta

BAMBU

Sazlık

Mobilya

Ağaç

Masa

Sandalye

YABANİ

Vahşi

İlkel

Hayat

Orman

Hayvan

YELPAZE

Sıcak

Rüzgar

Yaz

Kadın

Sallamak

ÇUVAL

Torba

Doldurmak

Yem

Un

Koymak

AJANDA

Defter

İş

Yazmak

Gün

Toplantı

İŞTAH

Acıkmak

Kesilmek

Açmak

Lezzet

Yemek

İHALE

Belediye

Girmek

Açmak

Yolsuzluk

Kazanmak

HİLE

Aldatmak

Kandırmak

Oyun

Yapmak

Kumar

HALAY

Düğün

Çekmek

Oynamak

Mendil

Mahmut Tuncer

PLAKET

Ödül

Tören

Başarı

Vermek

Teşekkür

STAJ

Öğrenci

Çalışmak

Üniversite

Tecrübe

İş

TECRÜBE

İş

Kazanmak

Çalışmak

Deneyim

Yıl

MACUN

Cam

Pencere

Tutmak

Diş

Mesir

MIZIKÇI

Çocuk

Küsmek

Darılmak

Bozmak

Oyun

ÇAVDAR

Arpa

Tahıl

Buğday

Kepek

Ekmek

VERESİYE

Peşin

Borç

Satın Almak

Ödemek

Defter

PERFORMANS

Değerlendirme

Başarı

Ders

Ödev

Yüksek

MONOTON

Aynı

Sıkıcı

Sıradan

Benzer

Rutin

PORSİYON

Yemek

Tabak

Lokanta

Yarım

Restoran

SERVET

Kazanmak

Zenginlik

Mal

Mülk

Para

TABURE

Oturmak

Sandalye

Koltuk

Yemekhane

Sırt

ÇAMAŞIR

Kirli

Yıkamak

Makine

Deterjan

Giymek

MİÇO

Tayfa

Gemi

Kaptan

Deniz

Yardımcı

ESKİMO

Kutup

Buzul

Kar

Soğuk

Balık

HASIR

Sepet

Şapka

Plaj

Deniz

Sermek

BUKALEMUN

Hayvan

Renk

Kertenkele

Değişmek

Sürüngen

KONVOY

Araba

Gitmek

Dizilmek

Arka

Düğün

VEZNE

Banka

Para

Ödeme

Almak

Muhasebe

CEPHE

Savaş

Ordu

Asker

Saldırmak

Barış

ZİRAAT

Tarım

Çiftçi

Toprak

Hayvan

Banka

FABL

Hayvan

La Fontaine

Masal

İnsan

Hikaye

MECAZ

Kelime

Sözcük

Gerçek Anlam

Yan Anlam

Terim Anlam

ÖZNE

Cümle

İş

Kişi

Varlık

Öge

FAY

Hat

Deprem

Kırılmak

Sarsılmak

İstanbul

VARSAYIM

Olmamış

Tut ki

Farz et

Diyelim

Cümle

PARAGRAF

Sınav

Soru

Ana düşünce

Yardımcı düşünce

Metin

ÜÇ NOKTA

Noktalama

Son

Tamamlanmamış

İstenmeyen

Cümle

ŞATAFAT

Gösterişli

Görkem

İhtişam

Çarpıcı

Süs

ZAMİR

İsim

Kişi

Adıl

İşaret

Kelime

NOKTA

Son

İşaret

Tarih

Cümle

Saat

AHESTE

Yavaş

Ağır

Hızlı

Tembel

Durgun

PİL

Kalem

İnce

Kumanda

El Feneri

Fen

PROSPEKTÜS

İlaç

Eczane

Okumak

İçindekiler

Kullanmak

ÇEVİK

Kuvvet

Polis

Asker

Güç

Hızlı

YAMAÇ

Uçurum

Yüksek

Dağ

Dik

Paraşüt

PAYLAŞMAK

Vermek

Bölüşmek

Zekat

Fakir

Zengin

KURBAN

Kesmek

Allah

Bayram

Koç

Hayvan

HAC

Kabe

Tavaf

Mekke

İhram

İbadet

SADAKA

Para

Ömür

Fakir

Dilenci

Yardım

ÇANTA

Taşımak

Yanında

Eşya

Koymak

PUSULA

Bilim

Denizcilik

Kaptan

Gemi

Yol

PETROL

Otomobil

Yakıt

Akaryakıt

Benzin

Mazot

CİHAZ

Makine

Ürün

Aparat

Küçük

Elektronik

BETON

İnşaat

Gri

Duvar

Yapmak

Çimento

SERGİ

Dönem

Okul

Ders

Fuar

Sunmak

BİLİM

İnsan

Yeni

Laboratuvar

Araştırma

Deney

REKLAM

Yapmak

Uygulama

Televizyon

Satış

Para