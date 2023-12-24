Tabu Kelimeleri - Kolay ve Zor Tabu Oyunu Kelimeleri ile Yasaklı Sözcükler

Tabu, Türkçeye "yasak" anlamına gelen bir kelime olan "tabu"dan türetilmiş bir masa oyunudur. Oyun, kelime tahminine dayanır ve oyuncuların tabu kelimeleri kullanmadan asıl kelimeyi tarif etmeleri, açıklamaları veya çizmeleri gereken bir yarışmayı içerir. Ancak oyunda, kolay ve zor tabu oyunu kelimeleri ile yasaklı sözcükler bulunmaktadır. Bunlar, belirli kelimeleri kullanma veya belirli ipuçlarını verme konusunda oyunculara kısıtlamalar getirir.
HECE
Kelime
Harf
Ses
Okumak
Yazı
KÜSMEK
Darılmak
Kızmak
Konuşmak
Tartışmak
Kavga
AVİZE
Lamba
Kristal
Tavan
Işık
Aydınlık
KOORDİNAT
Yer
Enlem
Boylam
Belirtmek
Vermek
TERİM
Kelime
Anlam
Fatih
Sanat
Kavram
SOYUT
Duyu
Algılamak
Görülmeyen
İsim
Somut
BASKÜL
Tartı
Kilo
Ağır
Ölçü
Hafif
HALÜSİNASYON
Hayal
Gerçek
Görmek
İllüzyon
Serap
ARMAĞAN
Hediye
Vermek
Almak
Doğum günü
Sevindirmek
ANTİKA
Müzayede
Zengin
Eski
Tablo
Tarihi
ADEM ELMASI
Erkek
Gırtlak
Çıkıntı
Boğaz
Havva
SATRANÇ
Şah-Mat
Kale
Vezir
Piyon
Fil
PARAŞÜT
Uçak
Atlamak
Uçmak
Balon
Hava
TİYATRO
Oyuncu
Sahne
Perde
Oyun
Suflör
DOST
Güven
Samimi
Dürüst
Arkadaş
Ahlaklı
ANAHTAR
Kilit
Metal
Kasa
Kapı
Çilingir
KEDİ
Pati
Fare
Tüy
Kuyruk
Hayvan
BONKÖR
Eli Açık
Cömert
Para
Gönlü Zengin
Harcamak
FİDAN
Ağaç
Büyümek
Küçük
Orman
Dikmek
PRATİK
Kolay
Zekâ
Çabuk
Hızlı
Çözüm
MESAİ
Saat
İş
Fazla
Akşam
Kalmak
AKROSTİŞ
Şiir
Mısra
İsim
İlk
Kıta
BAMBU
Sazlık
Mobilya
Ağaç
Masa
Sandalye
YABANİ
Vahşi
İlkel
Hayat
Orman
Hayvan
YELPAZE
Sıcak
Rüzgar
Yaz
Kadın
Sallamak
ÇUVAL
Torba
Doldurmak
Yem
Un
Koymak
AJANDA
Defter
İş
Yazmak
Gün
Toplantı
İŞTAH
Acıkmak
Kesilmek
Açmak
Lezzet
Yemek
İHALE
Belediye
Girmek
Açmak
Yolsuzluk
Kazanmak
HİLE
Aldatmak
Kandırmak
Oyun
Yapmak
Kumar
HALAY
Düğün
Çekmek
Oynamak
Mendil
Mahmut Tuncer
PLAKET
Ödül
Tören
Başarı
Vermek
Teşekkür
STAJ
Öğrenci
Çalışmak
Üniversite
Tecrübe
İş
TECRÜBE
İş
Kazanmak
Çalışmak
Deneyim
Yıl
MACUN
Cam
Pencere
Tutmak
Diş
Mesir
MIZIKÇI
Çocuk
Küsmek
Darılmak
Bozmak
Oyun
ÇAVDAR
Arpa
Tahıl
Buğday
Kepek
Ekmek
VERESİYE
Peşin
Borç
Satın Almak
Ödemek
Defter
PERFORMANS
Değerlendirme
Başarı
Ders
Ödev
Yüksek
MONOTON
Aynı
Sıkıcı
Sıradan
Benzer
Rutin
PORSİYON
Yemek
Tabak
Lokanta
Yarım
Restoran
SERVET
Kazanmak
Zenginlik
Mal
Mülk
Para
TABURE
Oturmak
Sandalye
Koltuk
Yemekhane
Sırt
ÇAMAŞIR
Kirli
Yıkamak
Makine
Deterjan
Giymek
MİÇO
Tayfa
Gemi
Kaptan
Deniz
Yardımcı
ESKİMO
Kutup
Buzul
Kar
Soğuk
Balık
HASIR
Sepet
Şapka
Plaj
Deniz
Sermek
BUKALEMUN
Hayvan
Renk
Kertenkele
Değişmek
Sürüngen
KONVOY
Araba
Gitmek
Dizilmek
Arka
Düğün
VEZNE
Banka
Para
Ödeme
Almak
Muhasebe
CEPHE
Savaş
Ordu
Asker
Saldırmak
Barış
ZİRAAT
Tarım
Çiftçi
Toprak
Hayvan
Banka
FABL
Hayvan
La Fontaine
Masal
İnsan
Hikaye
MECAZ
Kelime
Sözcük
Gerçek Anlam
Yan Anlam
Terim Anlam
ÖZNE
Cümle
İş
Kişi
Varlık
Öge
FAY
Hat
Deprem
Kırılmak
Sarsılmak
İstanbul
VARSAYIM
Olmamış
Tut ki
Farz et
Diyelim
Cümle
PARAGRAF
Sınav
Soru
Ana düşünce
Yardımcı düşünce
Metin
ÜÇ NOKTA
Noktalama
Son
Tamamlanmamış
İstenmeyen
Cümle
ŞATAFAT
Gösterişli
Görkem
İhtişam
Çarpıcı
Süs
ZAMİR
İsim
Kişi
Adıl
İşaret
Kelime
NOKTA
Son
İşaret
Tarih
Cümle
Saat
AHESTE
Yavaş
Ağır
Hızlı
Tembel
Durgun
PİL
Kalem
İnce
Kumanda
El Feneri
Fen
PROSPEKTÜS
İlaç
Eczane
Okumak
İçindekiler
Kullanmak
ÇEVİK
Kuvvet
Polis
Asker
Güç
Hızlı
YAMAÇ
Uçurum
Yüksek
Dağ
Dik
Paraşüt
PAYLAŞMAK
Vermek
Bölüşmek
Zekat
Fakir
Zengin
KURBAN
Kesmek
Allah
Bayram
Koç
Hayvan
HAC
Kabe
Tavaf
Mekke
İhram
İbadet
SADAKA
Para
Ömür
Fakir
Dilenci
Yardım
ÇANTA
Taşımak
Yanında
Eşya
Koymak
PUSULA
Bilim
Denizcilik
Kaptan
Gemi
Yol
PETROL
Otomobil
Yakıt
Akaryakıt
Benzin
Mazot
CİHAZ
Makine
Ürün
Aparat
Küçük
Elektronik
BETON
İnşaat
Gri
Duvar
Yapmak
Çimento
SERGİ
Dönem
Okul
Ders
Fuar
Sunmak
BİLİM
İnsan
Yeni
Laboratuvar
Araştırma
Deney
REKLAM
Yapmak
Uygulama
Televizyon
Satış
Para