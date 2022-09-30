Tabu Nasıl Oynanır? Tabuda Kaç Yasak Kelime Var, Kaç Kişi Oynanır ve Oyun Kuralları Neler?

İlk olarak 1989 tarihinde piyasaya sürülmüş olan Tabu, hemen hemen her yaş grubu tarafından oynanabiliyor. Günümüzde pek çok Tabu çeşidi bulunuyor. Her biri temelde aynı kurallara sahip olsa da, belirgin farklılıklar göze çarpabiliyor. Bu nedenle de Tabu nasıl oynanır sorusu sık sık gündeme geliyor. Çizim yapabileceğiniz, kukla ile anlatabileceğiniz Tabu çeşitleri bulunuyor. Bu yazımızda sizin için Tabu'da kaç yasak kelime var, oyun kuralları neler, kaç kişi oynanır gibi soruların yanıtını inceledik.

TABU KAÇ KİŞİ OYNANIR?

Tabu oynayabilmek için en 3 kişiye ihtiyaç vardır. 6 ve daha fazla kişi ile de oynanabiliyor. Oyun içerisinde oyuncuların iki gruba ayrılması gerekiyor. Kişi sayınız fazlaysa grupları çoğaltabilirsiniz.

TABU OYUNUNDA KAÇ KART VAR?

Tabu oyununun içerisinde 252 kart bulunuyor. 2 yüzü olan kartların 4 farklı rengi bulunuyor. Oyuncular, herhangi bir rengi seçerek sadece o renkteki kelimeleri anlatabilir.

TABUDA KAÇ YASAK KELİME VAR?

Tabu kartlarında her kelime için 5 adet yasaklı kelime bulunuyor. Yasaklı kelimeler "Tabu" olarak geçiyor. Anlatan kişiler tabu kelimeleri sadece takım arkadaşları bildikten sonra kullanabiliyor.

TABU NASIL OYNANIR?

Tabuya başlamak için öncelikle takımlar kurulur. Sonrasında ise oyun şu şekilde oynanır:

Oyun için bitiş puanı belirlenir.

Oyuna ilk başlayacak takım belirlenir ve ardından bir anlatıcı seçilir. Anlatıcı, her el sırayla değişir.

Anlatıcı olan oyuncu, elindeki kartta yazan kelimeyi, tabu kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışır. Örneğin "öğretmen" kelimesi anlatılıyorsa "okul, ders" gibi kelimeler tabu olabilir.

Bu esnada anlatıcının yanında karşı takımın bir oyuncusu da bulunur. Anlatıcı yasaklı kelimeleri kullanırsa kartı geçersiz sayar.

Anlatıcının 3 pas hakkı bulunur. Eğer kelimeyi anlatamazsa pas diyerek yeni bir karta geçebilir.

Bilinen her kart takıma bir puan olarak yazılır.

Oyun içerisinde kum saati bulunur. Anlatıcı kum saatindeki süre dolana kadar kelime anlatabilir. Süre dolduğunda anlatım sırası biter.

Bitiş puanına ilk erişen takım, oyunu kazanır.

KLASİK TABU KURALLARI NELERDİR?

Tabunun çeşitli versiyonları olsa da temel kurallar hep aynıdır. İşte klasik Tabu kuralları:

Her oyuncunun 3 adet pas hakkı bulunur. Hakkı dolan anlatıcı, elindeki kartı anlatmak zorunda kalır.

Yasaklı kelimeler kullanıldığında, takımın bir puanı silinir.

Yasaklı kelimeler eklerle kullanılamaz. Örneğin gözlük kelimesine -çü eklenerek gözlükçü yapılamaz.

Kelime, işaret dili ile anlatılamaz.

Yasak kelime söylenildiğinde farklı bir karta geçilir.

Anlatılan kelimenin kısaltması var ise kullanılamaz.

Anlatılan kelimenin İngilizcesi söylenemez.

Bazı Tabu oyunlarında yer tahtası bulunur. Bu tarz oyunlarda bilinen kelime sayısı kadar ilerleyebilir, kelimeleri çizerek ya da kukla yardımı ile anlatabilirsiniz.