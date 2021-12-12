‘Tabut Ali’ yakayı ele verdi

Adana’da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyeliğinden 21 yıl hapis cezasına çarptırılan “Tabut Ali” lakaplı Ali Doğan Efe, Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi
ADANA'DA, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 2009'da Ali Doğan Efe'nin (35), liderliğini yaptığı silahlı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Tutuklanan Efe hakkında dava açıldı. Ancak yargılama devam ettiği sırada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Suç işlediği olaylarda kullandığı silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için "Tabut Ali" olarak tanınan Efe, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Efe'nin, kararın kesinleşmesinden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. Ukrayna'nın Kiev kentinde olduğu belirlenen Efe hakkında, kırmızı bülten çıkartan polis, Interpol'e gönderdi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen Ukrayna polisi, Ali Doğan Efe'yi, saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Kiev'e giden Adana polisi, Efe'yi teslim alarak Türkiye'ye getirdi. "Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit" suçlarından da kaydı bulunan Ali Doğan Efe, tutuklandı.