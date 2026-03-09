Tabutunu kadınlar taşıdı! Kadınlar Günü’nde öldürülen kadın Fethiye’de toprağa verildi

Tüm dünyada kadınlar günü etkinlikleri kutlanırken, Muğla Kavaklıdere'de Sermin Bacak adlı kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu anlamlı günde işlenen cinayete tepkiler yağarken Muğla Adli Tıp'tan yakınları tarafından cenazesi alınan 1 çocuk annesi Fethiye'ye getirilip burada gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi. Kavaklıdere ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonunda eşi Ali Bacak tarafından gece saat 01.00 sıralarında bıçaklanarak öldürülen Sermin Tombak Bacak Fethiye'nin Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Hallaç Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta dualarla toprağa verildi. Hallaç Mezarlığı'ndaki cenaze namazına anne Emine Tombak'ın yanı sıra kardeşleri ile 15 yaşındaki oğlu Berk Bacak da katıldı. Aile üyelerinin ayakta durmakta zorlandığı cenaze merasimine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, başkan yardımcıları Veli Uysal ve Oğuz Bolelli ile siyasi partilerin başkan ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri ile oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sermin Tombak Bacak'ın tabutunu kadınlar omuzlarına alıp mezara kadar taşıdılar. Cenaze töreninde duygusal anlar da yaşanırken mezara kadınların da kürekler ile toprak attıkları gözlendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!