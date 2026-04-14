’Taciz’ cinayetinde yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı! ’Dayanamadım’

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Olayın ardından tutuklanan Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve tutuksuz kardeşi Mahmud Sami Koçak'ın Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Enes Koçak, savunmasında, kuzeni R.N.K.'nin kaybolduğunu öğrenince yaptıkları arama sırasında Serdar Bayar'ın adresine gittiklerini ve yaşanan tartışma sonucu döndüklerini söyledi.

'KENDİME ENGEL OLAMADIM'

Olay günü de babası Seyfettin Koçak ile polis merkezine ifade vermeye gittiklerini belirten Enes Koçak, "Ben içeri girince Serdar'ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım, bıçağı çıkardım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim, her şey bir anda oldu. Kendime engel olamadım. Bu sırada babamı görmedim bile. Bıçağı, kuzenimi aramak için Serdar'ın evine gidince, bana tornavida çektikten sonra pazardan almıştım. Bıçak daha sonra hep üzerimdeydi. Ne olur, ne olmaz diye taşıyordum. Pişmanım, öldürme gibi bir niyetim yoktu" dedi.

'ENES'İN ELİNDEKİ BIÇAĞI GÖRMEDİM'

Baba Seyfettin Koçak ise savunmasında, yeğeni R.N.K.'yi aramak için Serdar Bayar'ın evine gittiklerini, yaşanan tartışmanın ardından oradan ayrıldıklarını söyledi. Olay günü de oğlu Enes Koçak ile polis merkezine gittiklerini anlatan Koçak, "Karakola gittiğimizde 2 ya da 3 tane polis vardı. 'Polislere ifade vermek için geldik' dedik. İçeri girince Serdar'ı ilk polis zannettim. Serdar'ın kolunda dövmeler vardı. Ben dövmeyi görünce kendimi kaybettim, bu dövmeleri yeğenime de yapmıştı. Sonra ben kendime engel olamadım ve Serdar'a vurmaya başladım ancak Enes'in elindeki bıçağı görmedim, ben polisler bizi tuttuğu zaman bıçağı gördüm, ben bıçağı görseydim karakola getirmezdim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.