Tacizci için Rus İnterpolü devreye girdi, Samsun’da siber polisi yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Rus İnterpolü yaptığı takipte şüpheli R.Y.'nin görüntülü ve sesli olarak yaşı küçük kız çocuklarına tacizde bulunduğunu tespit etti. Türkiye'de olduğu belirlenen R.Y.'nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile temasa geçildi ve şüpheli şahsın Samsun'da yaşadığı ortaya çıktı.