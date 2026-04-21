Tacizci işadamına 2.5 yıl hapis

Gaziantep'te depremzede 16 yaşındaki kıza Whatsapp mesajlarıyla tacizde bulunup cinsel içerikli fotoğraflar gönderen işadamı Kemal Yurtoğlu (54), 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok yakınını ve eşini kaybeden Nihal K., o zaman 16 yaşında olan kızı Y.B. ile Gaziantep'e gelen Ankaralı işadamı Kemal Yurtoğlu'yla tanıştı. Kemal Yurtoğlu (54) Nihal K.'ya 'Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda arayabilirsiniz' dedi. Genç kadın, depremden sonraki nisan ayında oturduğu binada sorunlar yaşayınca Kemal Yurtoğlu'nu arayarak yardım istedi. Görüşme devam ederken telefonunun şarjı biten Nihal K., bu kez kızı Y.B.'nin telefonundan Yurtoğlu ile görüştü. Yurtoğlu bu sayede telefonunu öğrendiği küçük kızı zaman zaman arayarak konuştu. Babasını kaybeden kızını arayan ve bir büyüğü gibi konuşan Yurtoğlu'nun aramasını kötüye yormayan Nihal K., bir süre sonra şüphelinin kızına attığı mesajları göründe şoke oldu.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR

Evli ve 4 çocuk babası Kemal Yurtoğlu'nun, kızına "Sana Las Vegas'ta çılgın geceler yaşatacağım, Amerika'ya götüreceğim, son model cep telefonu alacağım. Hayal et şimdi jakuzideyiz ve çıplağız" gibi ifadeler yazıp müstehcen fotoğraf ve videolar istediğini gördü. Şoka giren Nihal K., adli mercilere başvurarak Yurtoğlu hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Temmuz 2023'te gözaltına alınan Yurtoğlu ifadesinde pişman olduğunu belirtti. Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Kemal Yurtoğlu çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.