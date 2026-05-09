Tacizci öğretim görevlisi dekan yardımcısına saldırdı

SABAH'ın gündeme taşıdığı Çanakkale'de kız öğrencileri taciz eden öğretim görevlisi O.S., cinsel taciz suçlamasıyla görevinden ihraç edildi. Kararı kendisine tebliğ eden fakültenin dekan yardımcısına markette saldıran O.S. ise gözaltına alındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gören kız öğrenci G.N.İ'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıkan olayda O.S., odasına çağırdığı G.N.İ'nin çekingen tavırlarını fark etti. İddiaya göre O.S. psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyleyerek "Bir sorunun var gibi görünüyor. Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım, biraz günah işleyelim" dedi. G.N.İ. korkuyla odadan ayrıldı ancak O.S. birkaç gün sonra tekrar taciz etti. Yaşananlardan rahatsız olan öğrenci, suç duyurusunda bulundu. O.S.'nin 2018 ve 2019 yıllarında da tacize maruz kalan 38 kız öğrencinin şikâyetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin arından üniversite yönetimi O.S.'yi açığa aldı.

MARKETTE SALDIRDI

YÖK'ün yürüttüğü soruşturma geçtiğimiz hafta karara bağlandı. Öğretim görevlisi O.S., cinsel taciz suçlamasıyla görevinden ihraç edildi. Kararı öğrenen O.S. önceki gece gittiği markette dehşet saçtı. Yazıyı kendisine tebliğ eden Dekan Yardımcısı Prof. A.T. ile markette karşılaşan O.S., önce profesöre küfretti ardından saldırdı. Market çalışanlarının araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olayın ardından A.T.'nin şikâyetçi olması üzerine, O.S. yakalanarak gözaltına alındı.