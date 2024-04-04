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Giriş Tarihi: 4.4.2024 00:16

Tadilat yaptığı evi soyan usta tutuklandı

Balıkesir'de tadilat yaptığı evden ziynet eşyası çalan usta polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yalnız kaldığı bir anda altın bilezik içeren bir kutuyu çalarak aynı gün kuyumcular çarşısında sattığı tespit edildi

İHA
Tadilat yaptığı evi soyan usta tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde 55 yaşındaki H.S, evinde bulunan değerli hasır burma bileziğinin kaybolduğunu fark ederek hemen polise başvurdu. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayın evde tadilat için bulunan 30 yaşındaki usta B.T. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheli, tadilat yapmak üzere ziyaret ettiği evde, odada yalnız kaldığı bir anda altın bileziği içeren kutuyu çalarak aynı gün kuyumcular çarşısında 44 bin 500 TL karşılığında sattığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tadilat yaptığı evi soyan usta tutuklandı
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