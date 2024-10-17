Tağşişçilerin adresi de sahte... Marka ‘Ayvalık’ adres ‘Torbalı’: Adresler boş dükkan çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar analiz sonuçlarına göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten firmalarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık, resmi internet sitesinde toplam 615 parti ürünün yer aldığı bir liste yayımladı. Bu listede, gazlı içecekten bal'a, çaydan zeytinyağına kadar birçok ürün yer alırken, Torbalı'dan da 3 firmanın ismi geçti. Söz konusu firmalar, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar üretmekle suçlanıyor.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATTIK

Torbalı Ticaret Odası (TTO) tarafından yapılan açıklamada, bu firmalarla ilgili disiplin süreçlerinin hızla başlatıldığı ve denetim ekiplerinin sahaya çıkarak incelemeler yaptığı belirtildi. Ancak denetimler sırasında şaşırtıcı bir durumla karşılaşıldı: Listede adı geçen firmalar, kayıtlı iş yeri adreslerinde bulunamadı. Adres sahteciliği yapan firmaların tescilli adresinde faaliyet göstermediği tespit edildi.

ADRES ALDATMACASI VAR

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, bu tür firmaların sahte adres ile ilçenin adını kirlettiğini vurguladı. Olgun, "Bizler her platformda Torbalı'nın markalaşan, vergi veren ve örnek üretim yapan firmalarıyla gurur duyarken, bazı sahtekarlar adres aldatmacası ile ilçemizin ismini lekelemeye çalışıyor. Bakanlık tarafından açıklanan listede yer alan 3 firmadan 2'si odamıza kayıtlı. Bu firmalar hakkında disiplin süreci başlattık. Ama burada da ayrı bir sahtecilik ile karşılaştık. Firmanın markası 'Ayvalık' ama adresi 'Torbalı' gözüküyor. Tescilli adres boş dükkan. Tamamen sahtecilik üzerine kurulmuş bir düzen" dedi.