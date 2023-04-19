Haberler Yaşam Haberleri Tağut Nedir? Tağut Ne Demek, Kime Denir ve Günümüzdeki Örnekleri Neler?
Giriş Tarihi: 19.4.2023 15:22 Son Güncelleme: 19.4.2023 15:22

Tağut Nedir? Tağut Ne Demek, Kime Denir ve Günümüzdeki Örnekleri Neler?

İslami terminoloji kapsamında yer alan sözcüklerden birine yönelik olarak sıklıkla yanıt aranan sorular arasında “Tağut nedir, ne demek?” öne çıkar. Bu kavramın kapsamlı olarak açıklanabilmesi için ilk olarak “Kuranda tağut nedir, kime denir?” gibi bir soruya yanıt verilmelidir. Dolayısıyla tağut sözcüğünün Arapça kökeninin incelenmesinde fayda vardır. Böylelikle günümüzde tağut örneklerinin neler olduğu da belirtilebilir.

Tağut Nedir? Tağut Ne Demek, Kime Denir ve Günümüzdeki Örnekleri Neler?

Arapça kökenli kelimelerin anlamlarını araştıran kişiler tarafından "Tağut nedir, ne demek?" sorusuna da sıklıkla yanıt arandığı görülür. Söz edilen bu sözcüğün tanımlanabilmesi amacıyla "Kuranda tağut nedir, kime denir?" sorusuna yanıt olan bilgiler de öğrenilmelidir. Bu sayede günümüzde tağut örnekleri kapsamına dahil olan kavramlar, İslami terminoloji ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler çerçevesinde sıralanabilir.

Tağut Nedir?

Kur'an-ı Kerim'de geçen sözcüklerden biri olan tağut, Türkçe tanımı pek çok kişi tarafından araştırılan kavramlar arasındadır. Bu nedenle ilgili sözcüğün kökeni ve Kur'an-ı Kerim'deki yeri göz önünde bulundurularak "Tağut ne demek?" sorusuna net bir şekilde yanıt verilebilir. Arapça kökenli sözcüklerden olan tağut, tuğvan (tuğyan) kelimesinden türemiştir. Tuğvan şeklinde yazılan Arapça fiil sözcüğünün anlamı ise sınırı aşmak ve azmak olarak belirtilebilir. Bu fiil kökünden türetilen tağut sözcüğü, isim ve sıfat olarak kullanılır. Türetildiği sözcüğün anlamı ve yer aldığı ayetlere göre "Kuranda tağut nedir?" sorusunun kapsamlı yanıtları ise şu şekildedir;

  • Tağut (sıfat): Mütecaviz, aşırı derecede azgın.
  • Tağut (isim): Kişiyi hak yoldan saptıran ve Allah'tan başka tapılan put, sihirbaz, şeytan ya da kahin gibi her bir varlık.

Tağut Kime Denir?

Kökeni Arapça olan tağut sözcüğünün Kur'an-ı Kerim'de yer alan pek çok ayette geçtiği görülür. Bu sözcüğün kapsamı geniş olduğu için yalnızca put olarak tanımlanması doğru değildir. Dolayısıyla tağut sözcüğü, Allah'tan başka tapılan her bir varlık veya günahların nitelendirilmesi için kullanılır. Bununla beraber günah işleyen, Allah'ın emirlerinden sapan ve kötü davranışlar sergileyen bireylere de tağut denildiği görülebilir. Bu bağlamda günümüzde tağut örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Allah'ın varlığı reddedilerek tapılan put ya da şeytan
  • Kahinler, sihirbazlar ve İslam dinini kullanarak insanları kandıran kimseler
  • Cinayet, kul hakkı yeme ve bir kişiye iftira atma gibi günahlar
  • Allah'ın yasakları ve emirlerinden sapan kimseler

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Tağut Nedir? Tağut Ne Demek, Kime Denir ve Günümüzdeki Örnekleri Neler?
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