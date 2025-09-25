Taha Görkem Deniz’i katletmişlerdi! Sakarya’daki cinayette çarpıcı gelişme...

Deniz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hususa ilişkin inceleme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, bir saatten az bir süre içinde olayı gerçekleştiren K.Ç. ve olaya karışan A.B.'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen K.Ç. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.