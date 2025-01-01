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Giriş Tarihi: 1.1.2025 11:41

Taha Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur’an-ı Kerim, insanlık için bir rehber ve rahmet kaynağıdır. Bu kutsal kitabın her ayeti, derin bir anlam ve hikmet taşır. Taha Suresi, özellikle Allah'ın mesajını anlamak isteyenler için eşsiz bir kaynaktır. Mekke döneminde inen ve 145 ayetten oluşan Taha suresi ise, tevhid ve kıyametten dua ve namaza kadar birçok konu içermektedir. Taha Suresi 1, 2 ve 3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı gibi detaylar büyük önem taşımaktadır.

Taha Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olarak, insana yol gösterici öğütler sunan önemli bir bölümdür. Özellikle ilk ayetleri, Allah'ın insanlara karşı olan rahmetini ve Kur'an'ın indiriliş amacını vurgular. Mekke döneminde inen bu ayet, Hz. Muhammed için de teselli edici unsurlar taşımakta ve karşısına çıkanların uğrayacakları hezimetleri müjdelemektedir. Taha Suresi 1, 2 ve 3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanlar için önem arz etmektedir.

Taha Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

  • مَٓا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰىۙ

    ﴿٢﴾

  • اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰىۙ

    ﴿٣﴾

Taha Suresi 1-2-3.Ayet Okunuşu

1.Taha

2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka

3. İlla tezkiratel limey yahşa

Taha Suresi 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

  1. Tâ-hâ.

  2. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.

  3. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik.

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Taha Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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