Taha Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olarak, insana yol gösterici öğütler sunan önemli bir bölümdür. Özellikle ilk ayetleri, Allah'ın insanlara karşı olan rahmetini ve Kur'an'ın indiriliş amacını vurgular. Mekke döneminde inen bu ayet, Hz. Muhammed için de teselli edici unsurlar taşımakta ve karşısına çıkanların uğrayacakları hezimetleri müjdelemektedir. Taha Suresi 1, 2 ve 3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanlar için önem arz etmektedir.

Taha Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

مَٓا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰىۙ ﴿٢﴾

اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰىۙ ﴿٣﴾

Taha Suresi 1-2-3.Ayet Okunuşu

1.Taha

2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka

3. İlla tezkiratel limey yahşa

Taha Suresi 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali