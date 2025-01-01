Taha Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olarak, insana yol gösterici öğütler sunan önemli bir bölümdür. Özellikle ilk ayetleri, Allah'ın insanlara karşı olan rahmetini ve Kur'an'ın indiriliş amacını vurgular. Mekke döneminde inen bu ayet, Hz. Muhammed için de teselli edici unsurlar taşımakta ve karşısına çıkanların uğrayacakları hezimetleri müjdelemektedir. Taha Suresi 1, 2 ve 3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanlar için önem arz etmektedir.
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﴿٣﴾
1.Taha
2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka
3. İlla tezkiratel limey yahşa
Tâ-hâ.
Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik.
Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik.