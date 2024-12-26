Kur'an'ı Kerim'deki diğer sureleri olduğu gibi Taha Suresi'ni okumanın da pek çok fazileti vardır. Bu sureyi okumak, Allah'ın rahmeti ile bereketinden nasiplenmeyi ve ona yönelmeyi sağlar. Taha Suresi, Allah'ın kudretini ve peygamberlerin kıssaları sayesinde maneviyatın gelişmesine katkı sağlar. Taha Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise peygamberlik makamının önemini bir kez daha gözler önüne serer.

Taha Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Nasıl okunduğunu merak edenler için Taha Suresi'nin 10-11-12. ayetlerinin okunuşu şu şekilde:

10. Ayet: "İz reâ nâren fe kâle li ehlihimkusû innî ânestu nâren leallî âtîkum minhâ bi kabesin ev ecidu alen nâri hudâ(huden)."



11. Ayet: "Fe lemmâ etâhâ nûdiye yâ mûsâ."



12. Ayet: "İnnî enâ rabbuke fahla' nâleyke inneke bil vâdil mukaddesi tuvâ."





Bu ayetler, Hz. Musa'nın (as.) Allah ile olan ilk karşılaşmasını anlatmakta olduğu için oldukça önemlidir.

Taha Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi'nin 10-11-12. ayetlerini, Arapçadan okumak isteyenler için Arapça okunuşları şöyle:



إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي

آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

فَلَمَّٓا اَتٰيهَا نُودِيَ يَا مُوسٰى

اِنّٖٓي اَنَا۬ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًىؕ



Bu ayetler, Hz. Musa'nın (as.) peygamberliğinin başlangıcı ile ilgili bilgiler içerir.

Taha Suresi 10-11-12 Ayet Türkçe Anlamı

Taha Suresi'nin 10-11-12. ayetlerinin Türkçe anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:



(10) "Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, (şu uzakta) bir ateş bulunduğunu farkettim; belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum."

(11) "Onun yanına geldiğinde kendisine "ey Mûsâ!" diye seslenildi.

(12) "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin rabbinim; artık pabuçlarını çıkar, çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ'dasın.



Bu ayetleri anlayarak okumak, Hz.Musa'nın (as.) ve hatta diğer peygamberlerin yüceliğini anlamak açısından faydalıdır.