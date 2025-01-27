Taha Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi kutsal kitabın 16. cüzünde yer alır. Mekke döneminde indirilen bu sure, 135 ayetten oluşur ve Hz. Peygamber'e karşı çıkanların uğrayacağı sonuçları açıklar. Özellikle 100-101-102. ayetler kıyamet günüyle ilgili uyarılarda bulunur. Taha Suresi 100-101-102. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu surenin mesajını daha iyi ve daha doğru kavramak için incelenmelidir.

Taha Suresi 100-101-102. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu

Taha Suresi, Kur'an'ın 20. suresidir ve Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur'an'ın 16. cüzünde yer alan sure, toplam 135 ayetten meydana gelir. Hz. Ömer'in Müslüman oluşu, bu surenin tarihî ve manevi önemini artırmaktadır. İslam'ın başlangıç yıllarında Hz. Ömer, bu sureyi duyduktan sonra İslam'ın hak dini olduğuna ikna olmuştur. Surede Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlığa rehberlik ettiği, doğru yolun temel gerçeklerine vurgu yapılır. Surenin 100-101-102. ayetlerinin okunuşu ise şu şekildedir;

100. Ayet: Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra

101. Ayet: Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla

102. Ayet: Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka

Taha Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Taha Suresi 100-101-102. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Taha Suresinin 100-101ve 102. ayetleri Kur'an'a sırt çevirmenin sonuçlarını ve kıyamet gününde karşılaşılacak olan azap ve korkuyu tasvir ederek insanları uyarır. Müslümanlar için bu ayetler hem bir hatırlatma hem de bir ibret kaynağıdır. Allah'ın emirlerine uymak, Kur'an'ın rehberliğine sarılmak ve ahirete hazırlanmak bu uyarılardan çıkarılacak önemli derslerdir. İlgili ayetlerin Türkçe anlamları ve mealleri ile şöyledir;

100. Ayet: Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.

101. Ayet: Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür!

102. Ayet: O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.

