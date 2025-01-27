Ayetlerin Arapça yazımı ise estetik bir güzellik taşır ve İslam kültüründe sanatsal bir değer olarak kabul edilir. Arapça harflerin birleşimindeki zarafet, metni görsel bir şölene dönüştürür. Bu yazım tarzı, Kur'an'ın manevi mesajını daha derinden hissetmeye yardımcı olur. Sureyi okumak ve üzerinde düşünmek, insanın ruhani yolculuğunda derin bir anlam ifade eder. Taha Suresi 106-107-108. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanı kulluk bilinciyle donatarak ona rehberlik eder.

Taha Suresi 106-107-108. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 106-107-108. Ayet Okunuşu

106.Ayet: Fe yezeruha kaan safsafa

107.Ayet: La tera fıha ıvecev ve la emta

108.Ayet: Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa

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Taha Suresi 106-107-108. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

106.Ayet: Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır.

107.Ayet: Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.

108.Ayet: O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye (İsrâfil'e) uyarlar. Sesler, Rahmân'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.