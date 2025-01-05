İslam, cahil kalmakta ısrarcı olanlara nasihatle yaklaşır. Onlara doğru yolu göstermek, ilim öğrenmeye teşvik etmek ve Allah'ın (cc.) emirlerine uymalarını sağlamak için çaba gösterir. Ancak, ilim öğrenmeye inatla sırt çevirenler, cahil kalmakta ısrar edenler, Allah'ın (cc.) rahmetinden ve hidayetinden mahrum kalabilirler. Taha Suresi 112-113-114. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunduğunda, Kur'an'ı anlayarak okumayı söylediği görülür.

Taha Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu

İman, ibadet ve ilim gibi konulara ağırlık veren Taha Suresi'nin 112-113-114. ayetinin okunuşu şöyle ifade edilebilir:

112. Ayet: "Ve men ye'mel mine's-sâlihâti ve hüve mü'minün fe lâ yehâfü zulmen ve lâ hadmâ."

113. Ayet: "Ve kezalike enzelnâhu kur'ânen arabiyyen ve sarrafnâ fîhi mine'l-veyîdi leallehüm yettekûne ev yuhdisu lehum zikrâ."

114. Ayet: "Fe teâlallâhu'l-meliku'l-hakku ve lâ te'cel bi'l-kur'âni min kabli en yukdâ ileyke vahyuhû ve kul rabbi zidnî ilmen."

Türkçe okunuşları verilen bu ayetlerde, dosdoğru olan bir müminin uğradığı haksızlıklardan korkmayacağı, Kur'an okumanın ve ilim öğrenmenin önemi vurgulanmıştır.

Taha Suresi 112-113-114. Ayet Arapça Yazılışı

Rivayete göre, kısmetlerinin açılmasını isteyen bekar kişilerin, Taha Suresi'ni okumaları tavsiye edilir. Akıcı konuşmak ve sözlerinin anlaşılmasını isteyenlerin de bu sureyi düzenli olarak okumaları fayda sağlar. Taha Suresi'nin 112-113-114. ayetinin Arapça yazılışı ise şu şekilde gösterilir:







Taha Suresi'nin 112-113-114. ayet-i kerimeleri olan bu Arapça metinde, dosdoğru olanların hiçbir şeyden korkmaması ve ilim isteyenlerin bunu Allah Teala'dan dilemeleri gerektiğinden bahsetmektedir.

Taha Suresi 112-113-114. Ayet Türkçe Anlamı

Müminlerin, dünya ve ahiret için yararlı işler yapmalarının öneminden bahseden Taha Suresi 112-113-114. ayette, Kur'an'ın Arapça olarak indirilmesinin hikmetinden de bahsedilir. Ayetlerin mealleri ise şöyle açıklanır:

(112) "Mümin olarak dünya ve âhiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün, hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar."

(113) "İşte, sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik."

(114) "Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve "Rabbim! İlmimi arttır" de."

Taha Suresi 112. ayette; mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimsenin, Allah'ın (cc.) adaleti sayesinde haksızlığa uğramaktan korkmayacağı bildirilir. Allah'ın (cc.) adaletini ve müminlere olan desteğini vurgular. 113. ayet; Kur'an'ın Arapça olarak indirilmesinin, insanların sakınmaları ve hatırlamaları için olduğunu belirtir. Kur'an'da uyarılar tekrar tekrar yer alır, bu da insanların doğru yolda kalmalarını sağlar. 114. ayette ise Hak Teala'nın yüceliği ve her şeye hükümran olduğu üzerinde durulur. Peygamber Efedimiz'e (sav.), vahiy tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranmaması ve "Rabbim! İlmimi arttır" demesi öğütlenir. Bu, ilmin önemini ve Allah'ın (cc.) yüceliğini ifade eder.