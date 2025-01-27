Taha Suresi 118-119-120. ayetler, cennetin kusursuz nimetlerini ve şeytanın vesveselerini gözler önüne sermektedir. Cennetteki yaşam, dünyevi sıkıntılardan tamamen uzaktır ve Allah'ın lütfu ile doludur. Ancak, insanın şeytanın vesveselerine karşı uyanık olması gerektiği hatırlatılmaktadır. Taha Suresi 118-119-120. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere dünya hayatında insanın imtihanını ve Allah'a olan bağlılığını güçlendirme gerekliliğini vurgular.

Taha Suresi 118-119-120. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 118-119-120. Ayet Okunuşu

118. Ayet: İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra

119. Ayet: Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha

120. Ayet: Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla

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Taha Suresi 118-119-120. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

118. Ayet: "Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur."

119. Ayet: "Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın."

120. Ayet: Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"