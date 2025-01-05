Günahkarlar sadece öldükten sonra değil, bu dünyada da çeşitli şekillerde cezalandırılabilirler. Bu cezalar, Allah'ın (cc.) takdiriyle hastalık, sıkıntı, maddi veya manevi kayıplar, belalar ve musibetler şeklinde gerçekleştirilebilir. Hayattayken çekilen her sıkıntı, tövbe etmek ve yanlıştan dönmek için bir uyarıdır. Taha Suresi 124-125-126. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okumak ise bunu kavramaya yardımcı olur.

Taha Suresi 124-125-126. Ayet Okunuşu

Toplamda 135 ayetten oluşan ve Hz. Musa (as.) ile Firavun'un mücadelesinden bahseden Taha Suresi'nin 124, 125 ve 126. ayetinin okunuşu şu şekildedir:

124. Ayet: "Ve men a'rada an zikrî fe inne lehu maîşeten dankâ ve nahşuruhu yevmel kıyâmeti a'mâ."

125. Ayet: "Kâle rabbi lime haşerteni a'mâ ve kad kuntu basîrâ."

126. Ayet: "Kâle kezâlike etetke âyâtunâ fene'sîtehâ ve kezâlike'l yevme tunsâ."

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) indirdiği kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, ayetlerin anlaşılmasını ve hayatın buna göre şekillendirilmesi gerektiğini öğütler.

Taha Suresi 124-125-126. Ayet Arapça Yazılışı

Allah'ın (cc.) kudretinden, rahmetinden ve peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden bahseden Taha Suresi'nin 124-125-126. ayetinin Arapça yazılışı şöyle gösterilir:





Yukarıda Arapçaları verilen ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'in insan için tek doğru rehber olduğu vurgu yapılır.

Taha Suresi 124-125-126. Ayet Türkçe Anlamı

Taha Suresi 124-125-126. ayette, Allah'ı (cc.) zikretmekten yüz çevirenlerin dünya ve ahiret hayatında karşılaşacakları sıkıntılar ve cezalar anlatılır.



(124) "Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz."

(125) "O der ki: "Ey rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim."

(126) "Allah buyurur: "İşte böyle! Sana âyetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun, bu gün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!"

Birinci ayette, Allah Teala'yı anmaktan yüz çevirenlerin dünya hayatında sıkıntılı bir yaşam sürecekleri ve kıyamet günü kör olarak diriltilecekleri belirtilir. Bu, Allah'ın (cc.) rehberliğinden uzaklaşmanın sonuçlarını açıklar. İkinci ayette, kıyamet günü kör olarak diriltilen kişi, Allah'a (cc.) neden kör olarak diriltildiğini sorar. Bu kişi, dünyadayken gören biridir ve bu durumu anlamlandıramayacaktır. Üçüncü ayette ise Allah (cc.), bu kişinin dünyadayken kendisine gönderilen ayetleri unuttuğunu ve bu yüzden kıyamet günü de unutulacağını söyler. Bu, Allah'ın (cc.) ayetlerini ve rehberliğini unutanların ahirette de unutulacaklarını ifade eder.