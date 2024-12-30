Hz. Musa (as.), Allah'ın (cc.) seçkin peygamberlerinden biridir ve İsrailoğulları'na gönderilmiştir. O, cesur, kararlı ve Allah'a derin bir bağlılık gösteren bir liderdir. Hz. Musa, Firavun'a karşı mücadele etmiş ve İsrailoğulları'nı Mısır'dan kurtararak özgürlüğe kavuşturmuştur. Hz.Musa'nın mucizelerinden bahsettiği için Taha Suresi 19-20-21 ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ilgi çekicidir.

Taha Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

Taha Suresi'nin 19-20-21. ayetlerinin okunuşu şu şekilde ifade edilmektedir:

19. Ayet: "Fe elkâhâ fe izâ hiye hayyetun tes'â."

20. Ayet: "Kâle huzhâ ve lâ tehaf, se nu'îduhâ sîratahel ûlâ."

21. Ayet: "Vezmum yedeke ilâ cenâhike tehruc beyzae min ğayri sûin âyeten uhra."

Bu ayetler, Hz. Musa'nın Allah'ın mucizelerini yaşadığı anları anlatmaktadır.

Taha Suresi 19-20-21. Arapça Yazılışı

Taha Suresi'nin 19-20-21. ayetlerini, Arapça yazılışında okumak isteyenler için orijinal metin şöyle:



فَاَلْقٰيهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْࣞ سَنُعٖيدُهَا سٖيرَتَهَا الْاُو۫لٰى

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَٓاءَ مِنْ غَيْرِ سُٓوءٍ اٰيَةً اُخْرٰىۙ



Ayetlerin Arapçalarını okumanın daha faziletli olduğu için mutlaka sık sık okunmalıdır.

Taha Suresi 19-20-21. Türkçe Anlamı

Ne söylemek istediğini idrak etmek ve üzerine düşünmek isteyenler için Taha Suresi'nin 19-20-21. ayetlerinin Türkçe mealleri şu şekilde:



(19) Allah buyurdu: "Onu yere at ey Mûsâ!"

(20) Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş!

(21) Allah, "Tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz" buyurdu.

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) yüceliğini ve sonsuz kudret sahibi olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. O, Hz.Musa (as.) aracılığıyla buna benzer bazı mucizeler meydana getirmiştir. İsrailoğulları kavmininin iman etmesini ve onları helak olmaktan kurtarmak istemiştir.