Bazı sureler müminlere metanet, iman ve sabır göstermenin kıymetini işaret etmektedir. Sure ve ayetleri okurken tüm detayları ile anlamak, ayetlerin ne anlattığını kavramak için anlamını ve mealini bilmek çok önemlidir. Bu hususta Taha Suresi 22-23-24. Ayet okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe anlamı oldukça önem taşımaktadır.

Taha Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 20. Suresi olan Taha Suresi 135 ayetten oluşmaktadır. Bu ayeti kerimelerden 22-23-24. Ayeti kerimelerinin okunuşu şöyledir;

'' Vadmum yedeke ilâ cenâhike taḣruc beydâe min ġayri sû-in âyeten uḣrâ''(Taha Suresi 22. Ayet)

'' Linuriyeke min âyâtinâ-lkubrâ '' (Taha Suresi 23. Ayet)

'' İżheb ilâ fir'avne innehu taġâ'' (Taha Suresi 24. Ayet)

Taha Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlam ve Meali

Taha Suresi Mekke döneminde Meryem Suresi'nin ardından inmiştir. İnananların zorluklarla mücadele ederken imanına güvenmesinin, metanet ve sabırla beklemesinin kıymetini anlaması, Cenabı Allah (c.c)'ye olan iman ve sevginin artması için oldukça kıymetli olan Taha Suresi'nin 22, 23 ve 24. Ayeti kerimelerinin Türkçe mealleri şudur;

'' Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki, kusursuz olarak bembeyaz çıksın'' (Taha Suresi 22. Ayet meali)

'' Bunları sana en büyük mucizelerimizden (bir kısmını) gösterelim diye yaptık.'' (Taha Suresi 223. Ayet meali)

'' Firavun'a git, çünkü o hakikaten azdı.'' (Taha Suresi 24. Ayet meali)