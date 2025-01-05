Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir ve özellikle Peygamber Musa'nın hayatına dair önemli olaylara değinmesiyle bilinir. Söz konusu sure, adını ilk ayetlerinde geçen "Taha" harflerinden alır ve İslam literatüründe derin mesajlar taşıyan bir metin olarak kabul edilir. Bu surede hem iman edenlere yönelik rehberlik hem de geçmiş peygamberlerin tecrübelerinden ibret alınması öğütlenir. Taha Suresi 25-26-27. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelenmesi gereken bir konudur.

Taha Suresi 25, 26 ve 27. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 25, 26 ve 27. Ayet Okunuşu

• 25. Ayet: Kale rabbişrah lı sadrı

• 26. Ayet: Ve yessir lı emrı

• 27. Ayet: Vahlül ukdetem mil lisanı

Taha Suresi 25, 26 ve 27. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

• 25. Ayet: Mûsâ dedi ki: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver."

• 26. Ayet: "İşimi bana kolaylaştır."

• 27. Ayet: "Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar."