Taha Suresi 27. Ayet Okunuşu - Taha Suresi’nin 27. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Taha Suresi ismini ilk ayeti kerimede geçen Tah-ha sözcüğünden almıştır. Taha Suresi anlamı, neden indirildiği ve nelerden bahsettiği hususlarında incelenirken ayetleri teker teker ele alınmaktadır. Taha Suresi'nin ayetleri hakkında detaylıca bilgi sahibi olmak için surenin 27. Ayetini de incelemek gerekmektedir. Hal böyle olunca Taha Suresi 27. Ayet Türkçe okunuşu, meali ve anlamı nedir sorusu gündeme gelmektedir.

Taha Suresi 27. Ayet Okunuşu

Taha Suresinin 27. Ayeti kerimesinin okunuşu şöyledir;

''Vahlül ukdetem mil lisanı''

Taha Suresi 27. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 27. Ayet Anlamı (Meali)

Taha Suresinin 27. Ayetinin Türkçe meali ise şöyledir;

''Ve dilimden düğümü (peltekliği) çöz.''

Taha Suresi Kur'an-ı Kerim'in 20. Suresidir. İslam kaynaklarına göre Toplam 135 ayetten oluşan Taha Suresinin belirli bir nüzul nedeni yoktur. Mekke döneminde inen Taha Suresinin 27. Ayeti kerimesi Hadis ve İslam kaynaklarında faziletlerinden bahsedilmiştir. Bu ayetin manasını daha iyi kavramak için 27 ve 28. ayetleri birlikte ele almak gerekir. Bu şekilde incelendiğinde bu iki ayet şu anlama gelir;

"Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar."