İbadet esnasında veya dua ederken okunan sureler kalbe huzur ve ferahlık vermektedir. Surelerin anlattığı ibretlik olayları, işaret ettiği emareleri ve imanın önemini daha kalpten kavramak için ayetlerin mealleri hakkında bilgi edinmek oldukça mühimdir. Bu konuya değinen kimseler için Taha Suresi 34-35-36. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi sahibi olmak hayli değerlidir.

Taha Suresi 34,35 ve 36. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 20. Suresi olan Taha Suresi'nin 135 ayetinden 34,35 ve 36. Ayeti kerimelerinin okunuşları şöyledir;

'' Veneżkurake keśîrâ(n)'' (Taha Suresi 34. Ayet okunuşu)

'' İnneke kunte binâ basîrâ(n)'' (Taha Suresi 35. Ayet okunuşu)

'' Kâle kad ûtîte su/leke yâ mûsâ'' (Taha Suresi 36. Ayet okunuşu)

Taha Suresi 34,35 ve 36. Ayet Türkçe Anlamları ve Meali

"Seni çok zikredelim diye." (Taha Suresi 34. Ayet Türkçe meali)

"Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin." (Taha Suresi 35.ayet Türkçe meali)

''Allah, şöyle dedi: "İstediğin sana verildi ey Mûsâ!" (Taha Suresi 36.ayet Türkçe meali)