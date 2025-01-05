Taha Suresi'nin bu ayetleri, Allah'ın kullarına olan rahmet ve merhametini, peygamberlerin hayatındaki ilahi hikmeti ve teslimiyetin önemini hatırlatır. Her bir ayet, ders alınması gereken güçlü mesajlar içermektedir. Bu ayetler üzerinde tefekkür etmek, hem Allah'ın kudretini anlamamıza hem de peygamberlerin örnek hayatlarından ibret almamıza vesile olur. Taha Suresi 37-38-39. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere Hz. Musa'nın çocukluk dönemi hakkında da bilgi vermektedir.

Taha Suresi 37-38-39. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu

37. Ayet: Ve lekad menenna aleyke merraten uhra



38. Ayet: İz evhayna ila ümmike ma yuha

39. Ayet: Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhilyemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı

Taha Suresi 37-38-39. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali7

37. Ayet: "Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk."

38. Ayet: "Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:"

39. Ayet: "Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım."