Taha Suresi 39. Ayet Okunuşu - Taha Suresi 39. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Sureler anlamları ve tefsirleri bakımından incelenirken çoğunlukla ayetlere tek tek bakılmaktadır. Taha Suresi de toplam 135 ayetten oluştuğu için her bir ayetin tefsiri ve okunuşu merak edilmektedir. Ayrıca Taha Suresi Türkçe anlamı ve meali de bu konuda araştırılanlar arasında yer alır.

Taha Suresi 39. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 39. Ayet Türkçe Okunuşu

Taha Suresi Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir, toplamda 135 ayetten oluşan bu sure Mekke döneminin orta zamanlarında inmiştir. Taha Suresi'nin Türkçe okunuşu ve meali ise şöyledir;

Okunuşu; ''Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı.''

Taha Suresi 39. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Meali; "Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım."

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Taha Suresi 39. Ayet Tefsiri

Taha Suresinin 39. Ayetinde Allah-u Teala'nın (c.c) Hz. Musa peygamberin dualarını kabul ettiğini müjde eder. Buna gönülden iman etmesi için daha evvelinden ona bahşettiği nimetleri ve dar zamanında gösterdiği rahmeti hatırlatır. Bunlardan biri de Hz. Musa (a.s)'ı henüz bebekken Firavun tarafından katledilmesinden kurtarmasıdır. Bu hadise ise şöyle gerçekleşmiştir; Hz. Musa (a.s)'nın validesi Firavunun diğer erkek çocukları öldürdüğü gibi oğlunu da öldürmesinden korkmuştur.

Kalbinden geçen hisse dayanarak oğlunu küçük sandığa koymuş, sandığı da Nil Nehri'ne salmıştır. Firavun eşiyle gezintide iken nehir kenarındaki sandığı fark eder ve yanına yaklaşınca içindeki erkek çocuğunu görünce epey şaşırmış, çocuğa karşı derin bir sevecenlik duymuştur ki bu durum Hz. Musa (a.s)'a Allah-u Teala'nın bahşettiği bir lütuftur. Tam da buradaki duruma Taha Suresi 39. Ayet (Ayrıca bizzat benim gözetimimde yetişip eğitilmen için sana kendimden gönülleri cezbeden bir güzellik ve sevecenlik vermiştim) işarettir.