Kur'an-ı Kerim'in 311. sayfasından başlayıp 320. sayfasında biten ve 135 ayetten oluşan Taha Suresi Kur'an'da 16. cüzde yer alır. Mekke'de indirilmiş olan ve Hz. Musa'nın kıssasına vurgu yapan sure temel olarak Allah'ın varlığı ve birliğini konu alır. İnsanlara kulluk bilinci aşılayan ve kulları tevhide çağıran Taha Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, surenin tefekkür edilmesi gereken ayetleri arasında yer alır.

Taha Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı



Taha Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

İsminin birinci ayetindeki "Tâ" ve "Hâ" harflerinden alan Taha Suresi, yaratanın peygamberleri aracılı ile kullarına gösterilen doğru yolun gerçeklerini anlatmak amacını taşır. Surede aynı zamanda Hz. Muhammed (s.a.v)'in tesellisi mevcut olmakla birlikte onun insanlara tebliğ görevini eksiksiz gerçekleştireceğinin müjdelenmesi de vardır. Surenin 4, 5 ve 6. ayetlerinin okunuşu ise şöyledir;

4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula

5. Errahmanü alel arşisteva

6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera

Taha Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

İniş sırasına göre 45. sure olmasına rağmen Kur'an'daki sıralaması 20 olan Taha Suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali şöyledir;

4. (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.

5. Rahmân, Arş'a kurulmuştur.

6. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O'nundur.