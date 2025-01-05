Bazı sureler inananlara metanet, iman ve sabır göstermenin kıymetini, iman etmenin sonunda mükafat alacaklarını işaret etmektedir. Sureleri okurken tam manasıyla anlamak ve maneviyata nüfus etmesi için, ayetlerin meallerine dair bilgi edinmek gerekmektedir. Bu hususta Taha Suresi 43-44-45. Ayet okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe anlamı oldukça önem taşımaktadır.

Taha Suresi 43-44-45. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 20. Suresi olan Taha Suresi 135 ayetten oluşmaktadır. Bu ayeti kerimelerden 43,44,45. Ayeti kerimelerinin okunuşu şöyledir;

'' İżhebâ ilâ fir'avne innehu taġâ'' (Taha Suresi 43. Ayet)

'' Fekûlâ lehu kavlen leyyinen le'allehu yeteżekkeru ev yaḣşâ'' (Taha Suresi 44. Ayet)

'' Kâlâ rabbenâ innenâ neḣâfu en yefruta 'aleynâ ev en yatġâ'' (Taha Suresi 45. Ayet)

Taha Suresi 43-44-45. Ayet Türkçe Anlam ve Meali

Taha Suresi Mekke döneminde Meryem Suresi'nin hemen akabinde nazil olmuştur. İman edenlerin bazı zorluklarla baş başa kaldığında imanına güvenmesinin, metanet ve sabırla beklemesinin kıymetini anlaması bakımından çok kıymetli işaretler barındıran Taha Suresi'nin 43, 44 ve 45. Ayeti kerimelerinin Türkçe mealleri şöyledir;

'' Firavun'a gidin, çünkü o gerçekten azdı.'' (Taha Suresi 43. Ayet meali)

'' Varın da ona yumuşak söz söyleyin; olur ki, öğüt dinler, yahut korkar.'' (Taha Suresi 44. Ayet okunuşu)

'' Mûsâ ve Hârûn, şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz." (Taha Suresi 45. Ayet okunuşu)