Taha Suresi, Mekke döneminde Meryem Suresi'nden sonra inmiştir. Sure adını ilk ayetindeki "Taha" harflerinden alır. 135 ayetten oluşur. Özellikle Hz. Mûsâ'nın Firavun'la mücadelesini anlattığı gibi, İsrailoğulları'nın hikâyesini ve kıyametle ilgili sahneler de surede geçmektedir. Taha Suresi, Hz. Ömer'in Müslüman olmasına vesile olan ayetleri de içerir. İnsanlara Allah'a olan bağlılıklarını hatırlatır ve ibretlerle doludur. Taha Suresi 52-53-54. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bilinmesi gereken konulardandır.

Taha Suresi 52-53-54. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 52-53-54. Ayet Okunuşu

52. Ayet okunuşu: Kâle ilmuhâ inde rabbî fî kitâbin, lâ yadıllu rabbî ve lâ yensâ.

53. Ayet okunuşu: Ellezî ceale lekumul arda mehden ve seleke lekum fîhâ subulen ve enzele mines semâi mâen, fe ahracnâ bihî ezvâcen min nebâtin şettâ.

54.Ayet okunuşu: Kulû ver'av en'âmekum, inne fî zâlike le âyâtin li ulîn nuhâ.

Taha Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Taha Suresi 52-53-54. Ayet Anlamı

Taha Suresi 52. Ayet anlamı şöyledir: Mûsâ, "Onlar hakkındaki bilgi rabbimin katındaki bir kitaptadır; rabbim ne yanılır ne unutur" dedi.

53.Ayet: Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık.