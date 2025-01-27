Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bahsedilen olaylar, sadece geçmişe dair bir hikaye değil, aynı zamanda bugüne ve geleceğe ışık tutan derin dersler içerir. Bu ayetler, insana yalnızca doğru yolu göstermekle kalmaz, aynı zamanda hakikatin gücüne şahitlik edenlerin yaşadığı sınavları anlamamıza da olanak sağlar. Taha Suresi 58-59-60. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın hem içsel hem de dışsal sorgulamalarında ona rehberlik eden bir ışık olarak görülür.

Taha Suresi 58-59-60. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 58-59-60. Ayet Okunuşu

58. Ayet: Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva

59. Ayet: Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha

60. Ayet: Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta

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Taha Suresi 58-59-60. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

58. Ayet: "Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda; uygun bir yerde, senin de, bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle."

59. Ayet: Mûsâ, "Buluşma vaktimiz, bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir" dedi.

60. Ayet: Bunun üzerine Firavun ayrılıp, hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi.