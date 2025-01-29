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Giriş Tarihi: 29.1.2025 15:37

Taha Suresi 61-62-63. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Hakikati anlamaya yönelik arayışlar, insanlık tarihinin en eski ve değişmeyen sorularını oluşturur. İnsanoğlu, hem çevresindeki olayları hem de kendi iç dünyasındaki karmaşayı çözümlemek için sürekli bir sorgulama içerisindedir. Bu sorgulamalara rehberlik eden en önemli kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Taha Suresi 61-62-63. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakikati bulma çabasının önemine vurgu yaparak bu konuda araştırma yapan kişilere yardımcı olur.

Taha Suresi 61-62-63. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha Suresi, Hz. Musa'nın peygamberlik yolculuğunu detaylı bir şekilde ele alır ve bu yolculuk sırasında karşılaştığı zorlukları, mücadeleleri ve ilahi yardımı anlatır. Firavun'a karşı hakikati savunmak için verilen mücadele, yalnızca bir tarihsel olay değil, aynı zamanda insanın doğruluk uğruna karşılaşabileceği zorluklara dair güçlü bir mesajdır. Taha Suresi 61-62-63. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın irade ve inanç sınavını ele alan güçlü mesajlar içerir.

Taha Suresi 61-62-63. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 61-62-63. Ayet Okunuşu

61. Ayet: Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera

62. Ayet: Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva

63. Ayet: Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla

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Taha Suresi 61-62-63. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

61. Ayet: Mûsâ onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size! Allaha karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır."

62. Ayet: Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.

63. Ayet: Şöyle dediler: "Şüphesiz bu ikisi, sihirleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar."

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Taha Suresi 61-62-63. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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