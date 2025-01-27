Taha Suresi, yalnızca dini bir mesaj sunmak ile kalmaz; aynı zamanda insanın zihinsel ve manevi gelişiminde önemli bir rehber rolü üstlenir. Hz. Musa'nın hayatından kesitler sunan bu sure, onun karşılaştığı olaylarla bireylere zorluklarla başa çıkmanın ve bilgiyle hareket etmenin gücünü gösterir. Taha Suresi 64-65-66. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın karşılaştığı zorluklar karşısında sabır ve inançla hareket etmesinin önemini vurgular.

Taha Suresi 64-65-66. Ayet Arapça Yazılışı

64. Ayet:

65-66. Ayet:

Taha Suresi 64-65-66. Ayet Okunuşu

64. Ayet: Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la

65. Ayet: Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka

66. Ayet: Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a

Taha Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Taha Suresi 64-65-66. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

64. Ayet: "Öyleyse, hilelerinizi toplayın (birbirinize destek olun) sonra sıra halinde gelin. Bu gün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır."

65. Ayet: Sihirbazlar: "Ey Mûsâ! Ya önce atmayı tercih edersin, ya da ilk atan biz oluruz" dediler.

66. Ayet: Mûsâ: "Yok, (önce) siz atın" dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.