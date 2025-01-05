Tâhâ Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olup, Mekke'de nazil olmuştur. Surede, Hz. Musa'nın hayatından önemli kesitler sunulur. 67-69. ayetler, Hz. Musa'nın sihirbazlarla karşılaşmasını ve bu olayda Allah'ın kudretini ortaya koymasını ele alır. Bu ayetlerin derinlemesine incelenmesi, nübüvvet ve Allah'ın sonsuz gücü hakkında daha iyi bir anlayış kazanmamıza yardımcı olur. Taha Suresi 67-68-69.ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bize, hakikatin her zaman batılın üstünde olduğunu hatırlatır.

Taha Suresi 67, 68 ve 69. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 67, 68 ve 69. Ayet Okunuşu

• 67. Ayet: Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa





• 68. Ayet: Kulna la tehaf inneke entel a'la



• 69. Ayet: Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innemasaneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta

Taha Suresi 67, 68 ve 69. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

• 67. Ayet Bunun üzerine Mûsâ içinde bir korku hissetti.

• 68. Ayet: Şöyle dedik: "Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü,sensin en üstün olan."

• 69. Ayet: "Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez."