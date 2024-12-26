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Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:26

Taha Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in 20. suresi olan Taha Suresi, iniş sırasına göre 45. sırada yer almakta ve toplamda 135 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde indirilen bu sure, özellikle Hz. Musa’nın kıssası üzerinden Allah’ın kudretini ve insanlara olan rahmetini anlatır. Sureyi ezberlemek için ayetleri ayrı ayrı okumak yerinde olacaktır. Bunun için Taha Suresi 7-8-9. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bilinmelidir.

Taha Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Tevhit inancını pekiştirmek ve insanlara ilahi mesajları aktarmak amacıyla insanlığı hak yoluna davet eden kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in surelerinden biri olan Taha Suresi özellikle Hz. Musa'nın firavunla mücadelesi olmak üzere, peygamberlerin mücadelesini ve Allah'ın birliğini, kudretini ve ilmini anlatmaktadır. Ayet ayet değerlendirildiğinde Taha Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı tefekkür edilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır.

Taha Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

Taha Suresi'nin 7-8-9. ayetleri, Allah'ın her şeyi bildiğini ve gizli olanları da kuşattığını ifade eder. Bu ayetler, insanları Allah'ın ilmine ve kudretine teslim olmaya davet eder. Taha Suresi'nin 7-8-9. ayetlerinin okunuşları ise şöyledir;

7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa

8. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna

9. Ve hel etake hadiysü musa

Taha Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Mekke döneminde indirilmiş olan Taha suresi gerek içeriği gerekse üslubu ile tevhid inancını pekiştiren mesajları insanlığa iletir. Bu surenin 7-8-9. ayetlerinin Türkçe anlamları ve meali ise şöyledir;

7. Sen (Allah'a ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltirsen (bilki Allah bundan mustağnîdir.). Çünkü O şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.

8. Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur.

9. (Habîbim!) Musa'nın (başından geçen hayat) hikayesi sana geldi mi?

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Taha Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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