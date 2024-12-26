Tevhit inancını pekiştirmek ve insanlara ilahi mesajları aktarmak amacıyla insanlığı hak yoluna davet eden kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in surelerinden biri olan Taha Suresi özellikle Hz. Musa'nın firavunla mücadelesi olmak üzere, peygamberlerin mücadelesini ve Allah'ın birliğini, kudretini ve ilmini anlatmaktadır. Ayet ayet değerlendirildiğinde Taha Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı tefekkür edilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır.

Taha Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı



Taha Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

Taha Suresi'nin 7-8-9. ayetleri, Allah'ın her şeyi bildiğini ve gizli olanları da kuşattığını ifade eder. Bu ayetler, insanları Allah'ın ilmine ve kudretine teslim olmaya davet eder. Taha Suresi'nin 7-8-9. ayetlerinin okunuşları ise şöyledir;

7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa

8. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna

9. Ve hel etake hadiysü musa

Taha Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Mekke döneminde indirilmiş olan Taha suresi gerek içeriği gerekse üslubu ile tevhid inancını pekiştiren mesajları insanlığa iletir. Bu surenin 7-8-9. ayetlerinin Türkçe anlamları ve meali ise şöyledir;

7. Sen (Allah'a ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltirsen (bilki Allah bundan mustağnîdir.). Çünkü O şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.

8. Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur.

9. (Habîbim!) Musa'nın (başından geçen hayat) hikayesi sana geldi mi?