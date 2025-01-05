Çölün derinliklerinde yankılanan peygamber sesleri ve bu çağrıya karşı gelen inatçı bir hükümranlık, tarihin en çetin mücadelelerinden birine sahne olmuştur. İnsan kalbi, hakikatin apaçık delilleriyle karşılaştığında ne yapar gibi sorular sorulmaktadır. Bazıları inançla boyun eğerken, kimileri kendi kibirlerinde ısrar eder. Taha Suresi 70-71-72. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu evrensel çelişkiyi en çarpıcı şekilde peygamber kıssalarıyla ortaya koyar.

Taha Suresi 70-71-72. Ayet Okunuşu

Taha Suresi 70-71-72. Ayet Arapça Yazılışı

• 70. Ayet: Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna birabbi harune ve musa

• 71. Ayet: Kale amentüm lehu kable en azene leküminnehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyünaeşeddü azabev ve ebka

• 72. Ayet: Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinativellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihilhayated dünya

Taha Suresi 70-71-72. Ayet Türkçe Anlamı

• 70. Ayet: Mûsâ'nın değneği, sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca) sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve, "Hârûn ve Mûsâ'nın Rabbine inandık" dediler.

• 71. Ayet: Firavun, "Demek, ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ'ya) inandınız ha! Şüphe yok, o size sihiriöğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz."

• 72. Ayet: Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin."