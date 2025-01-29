Taha suresi Allah'ın kudretini işaret ederek başlar ve Hz. Peygamber'in maneviyatını yükselten ifadelerle devam eder. Sure Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesine, Hz. Adem'in yaratılışına ve şeytanın onu, eşini kandırıp cennetten çıkmalarına değinir. İnkarcıların akıbetlerini hatırlatan Taha Suresi 73-74-75. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın kudretini anlamamız açısından kıymetli ve önemli bir suredir.

Taha Suresi 73-74-75. Ayet Okunuşu

73. İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka

74. İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya

75. Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula

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Taha Suresi 73-74-75. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 73-74-75. Ayet Türkçe Anlamı

73. "Şüphesiz ki biz; günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için, Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır."

74. Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de (güzel bir hayat) yaşar.

75-76. Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.