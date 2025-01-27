Taha Suresi incelendiğinde geldiği dönemin şartları ve sure içeriği olarak Hz. Peygamber'e, müminlere teselli verdiği açıkça görülür. Hz. Peygamber'in görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağının habercisi olan sure aynı zamanda inkarcıların akıbetlerinin ne olacağını da hatırlatır. Maneviyatı güçlendiren Taha Suresi 76-77-78. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ifade ettiği anlamlar bakımından önemi sıkça vurgulanmaktadır.

Taha Suresi 76-77-78. Ayet Okunuşu

76. Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka

77. Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa

78. Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm

Taha Suresi 76-77-78. Ayet Arapça Yazılışı

76. Ayet:

77-78. Ayet:

Taha Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Taha Suresi 76-77-78. Ayet Türkçe Anlamı

76. Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.

77. (Firavun'un imana yanaşmaması üzerine) Mûsâ'ya, "Kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin (Mısır'dan) yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç" diye vahyettik.

78. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu.