Taha suresi, Allah'ın kudretine dikkat çeken ifadelerle başlayıp Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi, Hz. Adem'in yaratılışına, İsrailoğulları'nın hatalı tutumlarına geniş yer vermektedir. Bu ifadeler inkarcıların karşılaşacağı akıbeti hatırlatmaktadır. Edebi mutluluğun Allah'a kusur etmekten sakınanların bulacağını ifade eden Taha Suresi 79-80-81. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı manevi olarak güçlendiren surelerdendir.

Taha Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu

79. Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda

80. Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva

81. Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva

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Taha Suresi 79-80-81. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 79-80-81. Ayet Türkçe Anlamı

79. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi.

80. (Allah şöyle dedi:) "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr'un sağ yanını vadettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik."

81. "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir."