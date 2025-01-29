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Giriş Tarihi: 29.1.2025 16:42

Taha Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha suresi Mekke döneminde inmiştir. 135 ayetten oluşan ayet Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara gösterdiği yolun doğruluğunu işaret etmektedir. Peygamberlik, metanet ve sadakat gibi önemli konularda bilgilendiren sure aynı zamanda Hz. Peygamberin görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağını müjdeler. Bu müjde ayrıca kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçları da izah eder. Taha Suresi 79-80-81. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı oldukça önemli sureler arasındadır.

Taha Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha suresi, Allah'ın kudretine dikkat çeken ifadelerle başlayıp Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi, Hz. Adem'in yaratılışına, İsrailoğulları'nın hatalı tutumlarına geniş yer vermektedir. Bu ifadeler inkarcıların karşılaşacağı akıbeti hatırlatmaktadır. Edebi mutluluğun Allah'a kusur etmekten sakınanların bulacağını ifade eden Taha Suresi 79-80-81. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı manevi olarak güçlendiren surelerdendir.

Taha Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu

79. Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda

80. Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva

81. Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva

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Taha Suresi 79-80-81. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 79-80-81. Ayet Türkçe Anlamı

79. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi.

80. (Allah şöyle dedi:) "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr'un sağ yanını vadettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik."

81. "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir."

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Taha Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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