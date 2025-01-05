Taha Suresi'nin bu üç ayeti, Allah'ın affedici olmasını ve insanın tevbe etme şansını ortaya koymaktadır. Bu ayetler, Müslümanlar için Allah'a itaat etmenin, O'nu sevmenin ve O'nu razı etmek için çaba göstermenin önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, bu ayetler, Allah'ın kullarına karşı merhametli ve şefkatli olduğunu da göstermektedir. Taha Suresi 82-83-84. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı aslında Allah ile kul arasındaki sevgi dolu bağı yansıtarak iman edenleri manevi olarak güçlendirir.

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu

82. Ayet: Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda

83. Ayet: Ve am a'celek an kavmike ya musa

84. Ayet: Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

82. Ayet: "Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salihameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."

83. Ayet: (Mûsâ Tûr'a varınca): "Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?" (dedik.)

84. Ayet: Mûsâ şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye, acele ederek sana geldim."