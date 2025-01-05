Haberler Yaşam Haberleri Taha Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 5.1.2025 11:30

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Tâhâ Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 20. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, daha çok Hz. Musa’nın kıssasını anlatır ve bu kıssa üzerinden insanlara tevhid, ibadet ve sabır konularında dersler verir. Tâhâ Suresi, Allah’ın merhametini ve bağışlayıcılığını öne çıkaran ayetleriyle müminler için bir teselli kaynağıdır. Taha Suresi 82-83-84. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Allah’ın rahmet kapısının sonsuzluğunu ve Hz. Musa ile Allah arasında geçen özel bir diyalogu konu alır.

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha Suresi'nin bu üç ayeti, Allah'ın affedici olmasını ve insanın tevbe etme şansını ortaya koymaktadır. Bu ayetler, Müslümanlar için Allah'a itaat etmenin, O'nu sevmenin ve O'nu razı etmek için çaba göstermenin önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, bu ayetler, Allah'ın kullarına karşı merhametli ve şefkatli olduğunu da göstermektedir. Taha Suresi 82-83-84. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı aslında Allah ile kul arasındaki sevgi dolu bağı yansıtarak iman edenleri manevi olarak güçlendirir.

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu

82. Ayet: Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda

83. Ayet: Ve am a'celek an kavmike ya musa

84. Ayet: Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda

Taha Suresi 82-83-84. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

82. Ayet: "Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salihameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."

83. Ayet: (Mûsâ Tûr'a varınca): "Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?" (dedik.)

84. Ayet: Mûsâ şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye, acele ederek sana geldim."

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Taha Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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