85-86-87. ayetler Allah'ın Hz. Musa'ya, kavminin kendisi yokken Samirî'nin etkisiyle insanoğlunun sapma eğilimini gözler önüne serer. Bu durum, liderin rehberliği olmadan toplumların nasıl kolayca hatalara sürüklenebileceğini ve inançlarının sınandığı anlarda sabır göstermelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Taha Suresi 85-86-87. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca insanlık tarihindeki önemli bir kıssayı bizlere aktararak, Allah'a bağlılık konularında dersler sunar.

Taha Suresi 85-86-87. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 85-86-87. Ayet Okunuşu

85. Ayet: Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy

86. Ayet: Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena e fe talealeykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı

87. Ayet: Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinnahummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalikeelkas samiriyy

Taha Suresi 85-86-87. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

85. Ayet: Allah, "Şüphesiz, biz senden sonra halkını sınadık; Sâmirî onları saptırdı" dedi.

86. Ayet: Bunun üzerine Mûsâ öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaaddebulunmadı mı? (Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya taptınız)?" dedi.

87. Ayet: Şöyle dediler: "Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samirî de aynı şekilde attı."