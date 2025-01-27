Haberler Yaşam Haberleri Taha Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 27.1.2025 15:11

Taha Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biridir ve peygamberlere gelen ilahi mesajları, tevhid inancını ve Allah’a bağlılığın önemini ele alır. Sure, özellikle Hz. Musa’nın kıssası üzerinden iman edenler için önemli dersler sunar. Taha Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bizlere Hz. Musa’nın kavminin, Samiri’nin yaptığı buzağıya tapmaya başlaması üzerine yaşanan olayları ve Hz. Musa’nın bu duruma verdiği tepkiyi anlatır.

Taha Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi, Hz. Musa'nın hayatından kesitler sunarak önemli dini mesajlar verir. Sure, Hz. Musa'nın Firavun'a karşı mücadelesini anlatır. Taha Suresi'nin 91, 92 ve 93. ayetleri, iman edenler için bir ibret vesikasıdır. Bu ayetler, liderlik sorumluluğunun önemi konusunda derin dersler verir. Taha Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da kısaca Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın ve doğru liderler seçmenin önemini bir kez daha gözler önüne serer.

Taha Suresi 91-92-93. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu

91. Ayet: Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa

92. Ayet: Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu

93. Ayet: Ella tettebian e fe esayte emri

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Taha Suresi 91-92-93. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

91. Ayet: Şöyle cevap verdiler: "Mûsâ yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

92. Ayet: (Musa gelince kardeşine şöyle) dedi: "Ey Harun! bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit, seni engelleyen ne oldu?"

93. Ayet: "(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?"

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Taha Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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