Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi, Hz. Musa'nın hayatından kesitler sunarak önemli dini mesajlar verir. Sure, Hz. Musa'nın Firavun'a karşı mücadelesini anlatır. Taha Suresi'nin 91, 92 ve 93. ayetleri, iman edenler için bir ibret vesikasıdır. Bu ayetler, liderlik sorumluluğunun önemi konusunda derin dersler verir. Taha Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da kısaca Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın ve doğru liderler seçmenin önemini bir kez daha gözler önüne serer.

Taha Suresi 91-92-93. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu

91. Ayet: Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa

92. Ayet: Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu

93. Ayet: Ella tettebian e fe esayte emri

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Taha Suresi 91-92-93. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

91. Ayet: Şöyle cevap verdiler: "Mûsâ yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

92. Ayet: (Musa gelince kardeşine şöyle) dedi: "Ey Harun! bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit, seni engelleyen ne oldu?"

93. Ayet: "(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?"