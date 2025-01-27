Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden biridir. İlahi mesajın özünü kavramak isteyenler için derin anlamlar taşır. Sure, Hz. Musa'nın kıssası ve onun kavmiyle olan ilişkisini konu edinirken, aynı zamanda insanın kendi iç yolculuğuna dair ipuçları sunar. Ancak bu sure, yalnızca peygamberlerin hayatından kesitler sunmakla kalmaz; bireyin karşılaştığı engeller karşısındaki duruşunu da sorgular. Taha Suresi 94-95-96. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insana yolculuğunda moral ve inanç kaynağı olur.
94. Ayet: Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı
95. Ayet: Kale fe ma hatbüke ya samiriyy
96. Ayet: Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı
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94. Ayet: Hârûn: "Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben, İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum" dedi.
95. Ayet: Mûsâ, "Ya senin derdin neydi ey Samirî?" dedi.
96. Ayet: Samirî şöyle dedi: "Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi."