Taha Suresi ayetleri o dönemdeki Müslümanların yaşadığı baskı ve zorluklara karşı manevi bir destek sağlamıştır. Bu ayetteki mesajlar, Müslümanlara Allah'a olan bağlılıklarını artırma konusunda yol gösterici olmuştur. Mekke'nin yoğun putperestlik kültüründe bu ayetler, insanları sahte ilahlardan uzaklaştırarak yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırmıştır. Taha Suresi 97-98-99. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bireyin zorlukları aşma ve doğruyu bulma sürecinde bir pusula görevi görür.

Taha Suresi 97-98-99. Ayet Arapça Yazılışı

97-98. Ayet:

99. Ayet:

Taha Suresi 97-98-99. Ayet Okunuşu

97. Ayet: Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa

98. Ayet: İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey'in ılma

99. Ayet: Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra

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Taha Suresi 97-98-99. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

97. Ayet: Mûsâ, "Çekil git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) "Bana dokunmak yok!" diyeceksin. Senin için, asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak! Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.

98. Ayet: Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

99. Ayet: (Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (Kur'an) verdik.